Steinhaus: Pkw prallt gegen Mauer – Fahrer verletzt

Der Alarm ging um 14.07 Uhr ein. In Steinhaus hatte der Fahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Mercedes verloren und war gegen eine Mauer geprallt. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus.Die Sanitäter des Weißen Kreuzes versorgten den verletzten Fahrer an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in das Krankenhaus. Wie schwer der Fahrer verletzt wurde, war nicht in Erfahrung zu bringen.Die Freiwillige Feuerwehr Steinhaus kümmerte sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten. Im Einsatz standen auch die Straßenpolizei und der Abschleppdienst.