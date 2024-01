Foto: © ANSA / X VVFF

Der Straßen- und Schienenverkehr ist unterbrochen. Der Erdrutsch hat die Straße und die Gleise in Mitleidenschaft gezogen, so dass die Verbindungen in beide Richtungen unterbrochen werden mussten.Fahrzeuge und Personen waren nicht betroffen. Die Bahnstrecke ist derzeit in beiden Richtungen regulär befahrbar, wird aber in Primolano unterbrochen. Die Techniker der Bahn führen derzeit technische Überprüfungen durch, damit der Verkehr auf der gesamten Bahnstrecke wieder aufgenommen werden kann.Was das Straßennetz betrifft, so ist die Verbindung durch eine Umleitung gewährleistet.