Steinschlag reißt Strommast mit – Autobahn wieder offen

Autobahn war in beiden Richtungen gesperrt

„Ich habe in der Nacht ein sehr lautes Geräusch gehört, ähnlich wie bei einem Erdbeben“, berichtet der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mittewald, Stefan March. „Danach habe ich 2 Blitze gesehen und das, obwohl es weit und breit kein Gewitter gab.“Wenig später ging bei March der Alarm ein und es stellte sich bald heraus, was die beiden Blitze gewesen waren. Gegen 5 Uhr morgens ist es rund 200 Meter vor dem Ortseingang zu einem Steinschlag gekommen. Der Großteil der Steine wurde zwar von den Schutzbarrieren aufgehalten, doch an einer Stelle fiel ein in etwa ein Quadratmeter großer Felsbrocken auf die Brennerstaatsstraße.„Weiter oben riss die Mure einen Hochspannungsmast mit, der auf eine darunterliegende Stromleitung fiel. Dieser Kontakt löste auch die beiden Blitze aus, die ich gesehen hatte“, erklärt der Kommandant.Die Wehrleute räumten den Felsbrocken weg. Danach war der Einsatz für sie zu Ende. Um die Stromleitung zu reparieren, musste die Autobahn gegen 10.45 Uhr geschlossen werden, da die Stromleitung die Autobahn kreuzt. Gegen 12 Uhr konnte sie dann wieder geöffnet werden.Der Verkehr wurde für die Dauer der Sperre auf die Staatsstraße umgeleitet, wo sich längere Staus in beiden Richtungen bildeten.Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Mittewald und den Technikern der Terna, auch eine Geologin des Landes, die sich ein Bild des Hanges machte, und der Straßendienst.