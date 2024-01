Steinschlag trifft die Autobahn: Beide Spuren blockiert

Kurz vor dem Tunneleingang ist der Steinschlag auf die Fahrbahn niedergegangen.

Die Rettungsmannschaften sind vor Ort.Man m√ľsse von Gl√ľck sprechen, dass es keine Todesopfer gegeben habe, hei√üt es von den Einsatzkr√§ften.Beide Fahrspuren, sowohl in n√∂rdliche als auch in s√ľdliche Richtung, sind betroffen: Die Brennerautobahn meldete mehr als 2 Kilometer Stau.Es ist nicht klar, um wie viel Material es sich handelt, es soll aber eine gr√∂√üere Menge sein. Offenbar wurden mehrere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Laut ersten Informationen ist eine Person leicht verletzt worden.Im Einsatz stehen die Freiwillige Feuerwehr von Klausen, die Bozner Berufsfeuerwehr und das Wei√üe Kreuz.