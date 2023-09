Sterzing: Carabinieri beschlagnahmen 28 Kilogramm Kokain

Die große Menge an Drogen entdeckten die Carabinieri bei einer Kontrolle im Laderaum eines Lkw. Der Fahrer aus Polen hatte gerade die Brennergrenze in Richtung Süden überquert.Misstrauisch gemacht hatte die Ermittler ein verdächtiger Karton im Laderaum, der ihnen bei einer Routinekontrolle ins Auge fiel: Während auf allen anderen Kartons eine Nummer und der Bestimmungsort angegeben waren, fehlten diese Angaben auf besagtem Karton.Als die Carabinieri einen Blick in das verdächtige Frachtstück warfen, fanden sie darin 28 Kilogramm Kokain, die in dem Karton – zu insgesamt 25 Paketen verpackt – gelagert waren.Der Fahrer wurde festgenommen.