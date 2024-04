Stubaier Alpen: Wrack von abgestürzter Cessna gefunden

Hier – am Schrankogel – soll das Wrack gefunden worden sein. - Foto: © Google Maps/Screenshot

Wie die „Krone“ berichtet, soll die verschwundene Cessna am heutigen Dienstag in den Stubaier Alpen, im Bereich Schrankogel (Schrankar) nahe der Amberger Hütte entdeckt worden sein.„Wir haben das Wrack in etwa 2800 Metern Seehöhe lokalisieren können“, schilderte Walter Strolz, Pilot der Libelle Tirol gegenüber der „Kronen Zeitung“. Noch am Nachmittag werden Experten zur Unglücksstelle fliegen und die nötigen Untersuchungen einleiten.Seit dem letzten Funkkontakt am Samstag kurz vor 12 Uhr fehlte jeder Anhaltspunkt über den Verbleib des Kleinflugzeugs. Zuletzt wurde die Maschine von einer Gruppe von Skitourengehern gesehen. Der Pilot war alleine an Bord des Flugzeuges und wollte am Ostersamstag von Rom nach Deutschland fliegen.