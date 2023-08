Suchaktion: 24-Jähriger nach Sprung in Sarca-Fluss nicht mehr aufgetaucht

Der 24-Jährige aus Bovolone (Verona) verbrachte den gestrigen Ferragosto mit Freunden im Trentino am Sarca-Fluss. Er wollte den freien Tag in der Natur verbringen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Die Freunde ließen sich an einem Strand auf der Höhe der„Centrale Fies“ nieder. Wenig später passierte der tragische Unfall. Der 24-Jährige sprang in den Fluss und tauchte nicht mehr auf.Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr suchte bis es dunkel wurde. Danach wurde die Suche nach dem 24-Jährigen aufgrund der Dunkelheit abgebrochen. Am heutigen Mittwochmorgen wurden sie wieder aufgenommen.