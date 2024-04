Suchaktion nimmt gutes Ende: Vermisster Mann in Völser Aicha wohlauf gefunden

Am gestrigen Sonntagabend fand auf dem Gemeindegebiet von Völs am Schlern eine groß angelegte Suchaktion nach einem rund 80 Jahre alten Mann statt. Seine Familienangehörigen hatten Alarm geschlagen, nachdem der an Demenz erkrankte Mann nicht nach Hause zurückgekehrt war.In der Folge machten sich zahlreiche Einsatzkräfte gegen 22 Uhr auf die Suche nach dem Vermissten. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Völser Aicha standen auch mehrere Rettungshundestaffeln im Einsatz . Die Suche konzentrierte sich dabei in erster Linie auf das Gebiet von Völser Aicha.Glücklicherweise konnte noch in der Nacht auf Montag Entwarnung gegeben werden. Der vermisste Mann wurde gegen Mitternacht in der gesuchten Gegend unverletzt aufgefunden. Er wies leichte Unterkühlungserscheinungen auf und wurde zur Vorsorge ins Krankenhaus Brixen gebracht.