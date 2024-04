Suche nach Luciano Imperio Stevanella geht weiter

Zahlreiche Einsatzkräfte an Suche beteiligt

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften sucht seit Donnerstagabend nach dem Vermissten. - Foto: © FF Bozen

Luciano Imperio Stevanella (82) ist seit Donnerstag in Bozen abgängig. - Foto: © Berufsfeuerwehr Bozen

Dies wurde am heutigen Dienstagvormittag in einer Koordinierungssitzung zwischen den beteiligten Behörden und Rettungsorganisationen im Regierungskommissariat von Bozen festgelegt.Die Suche wird sich hauptsächlich auf den Eisack, im Abschnitt von der Bozner Palermobrücke bis zur Einmündung in die Etsch und von dort auf dieser weiter flussabwärts konzentrieren.An der Suche werden sich neben der Berufsfeuerwehr auch die Tauchergruppe der Freiwilligen Feuerwehren, die Südtiroler Wasserrettung, die gebietsmäßig zuständigen Freiwilligen Feuerwehren, die Carabinieri, die Flugstaffel Bozen der Finanzpolizei sowie die Bergrettungsdienste des CNSAS und des Alpenvereins Südtirol mit Drohnengruppen beteiligen.Der Vermisste war zum Zeitpunkt des Verschwindens mit einer dunklen Hose und einer rötlichen Jacke bekleidet. Angesichts der milden Temperaturen am Tag des Verschwindens ist es möglich, dass er seine Jacke ausgezogen hatte.Die Bevölkerung wird gebeten, sachdienliche Hinweise zur Suche umgehend über die einheitliche Notrufnummer 112 zu melden.