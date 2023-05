Suche nimmt trauriges Ende: Roland Oberparleiter tot aufgefunden

Seit Sonntag hatten Wehrleute, Freunde und Bekannte im Etschtal nach dem Vermissten gesucht. STOL hat berichtet. Am Dienstagvormittag wurde es traurige Gewissheit: Für den 64-jährigen Roland Oberparleiter aus Nals kam jede Hilfe zu spät.Näheres zu den Umständen liegt nicht vor. Trauer und Erschütterung sind groß; in seiner Heimatgemeinde und darüber hinaus.Insgesamt hatten am Montag 170 Personen nach Roland Oberparleiter gesucht, am Dienstag 44: Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Gargazon, Nals, Burgstall, Lana und Tisens, die Berufsfeuerwehr Bozen, der Bürgermeister von Gargazon, Armin Gorfer, die Carabinieri Burgstall und Terlan, die Hundestaffel der Bergrettung, die Bergrettung Meran AVS, Bergrettung Lana, CNSAS, die Finanzpolizei mit Hubschrauber, die Hundestaffel ReSoc Dogs, die Hundestaffel der Freiwilligen Feuerwehr, die Bootsgruppe Meran, die Wasserrettung von Meran und Bozen sowie die Tauchgruppe der Freiwilligen Feuerwehr.