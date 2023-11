Südtirol zweigeteilt: Im Norden Regen im Süden Sonne

Am Alpenhauptkamm kann es am Vormittag oberhalb von 1800 Metern auch schneien. Nachmittags sollten die Niederschläge dann abklingen. Im Süden hingegen bleibt es den ganzen Tag über trocken und ab und zu zeigt sich sogar die Sonne.Auch die nächsten Tage verlaufen ähnlich. Im Norden ist das Wetter meist schlechter und es ist mit Niederschlägen zu rechnen, während es im Süden nur vereinzelt regnetWeil derzeit eine Warmfront über Südtirol zieht, sind auch die Temperaturen leicht angestiegen. Besonders spürbar ist der Anstieg in den Bergen. Aber auch in den Tälern ist die Luft etwas milder.Am Mittwoch wird es dann föhnig – vor allem in den nördlichen Tälern des Landes.