1. Ab heute leben wir auf Pump

1971 lag der „Overshoot day“ weltweit noch bei Ende Dezember, es wurde also kaum mehr verbraucht, als die Erde in einem Jahr zur Verfügung stellen kann. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

2. Bär plündert Bienenstöcke oberhalb des Marlinger Waalweges

Für den Bären sind Bienenstöcke ein Leckerli – für den betroffenen Imker und die Anwohner ist der Fall schwerwiegend. - Foto: © privat

3. Das sind die Top-Arbeitgeber Südtirols

Die Südtiroler Gewinner. - Foto: © Andreas Friedle

4. Südtirol: Dringende Wassersparmaßnahmen beendet

Dank der Niederschläge der vergangenen Tage konnte am Montag die Verordnung zum Wassersparen von Ende März aufgehoben werden. - Foto: © Shutterstock

5. Italien: Schwere Unwetter erwartet – Alarmstufe rot in 2 Regionen ausgerufen

Sizilien und die Emilia-Romagna werden wohl besonders schwer von den Unwettern der kommenden Tage getroffen. - Foto: © Shutterstock

Am heutigen 15. Mai ist in Italien der „Overshoot-Day“. Will heißen: Würden alle Menschen auf der Welt so leben wie die Menschen in Italien, dann wären die Ressourcen, die die Erde in einem Jahr zur Verfügung stellen kann, an diesem Datum aufgebraucht. Weltweit liegt der Tag heuer am 5. Juni. Unwiderstehlich ist der Inhalt von Bienenstöcken für Bären. Immer wieder plündern sie solche. Jüngster Fall: in der Nacht auf Sonntag nahe der Bierbrauerei Forst in Algund, oberhalb des Marlinger Waalweges – dort, wo derzeit Hunderte Einheimische und Gäste spazieren und Rad fahren. Der Bär ist nicht das einzige Raubtier in der Gegend, fürchten die Einheimischen. Die Mitarbeiter haben entschieden: Die Top-Arbeitgeber Südtirols und des Bundeslandes Tirol wurden vom Personalberatungsunternehmen Business Pool mit den Top Company Awards in den Kategorien Large, Medium und Small ausgezeichnet. Die bestbewerteten Südtiroler Unternehmen in ihren Kategorien sind Kälte Klima Röhler GmbH, Limendo GmbH und UNIFIX SWG srl. Hier geht es zum Artikel. Dank der Niederschläge der vergangenen Tage sind die außerordentlichen Wassersparmaßnahmen nicht mehr nötig. Der Landeshauptmann hat sie daher am heutigen Montag aufgehoben. Ein starker Sturm zieht momentan über Italien. Für mindestens 7 Tage werden starke Unwetter erwartet. Gefahr von Wolkeneinbrüchen gebe es vor allem im Nordosten und an der tyrrhenischen Küste in Mittel- und Süditalien. Hier lesen Sie mehr.