1. Neuer HGV-Direktor: „Stimmung kippt hin und wieder ins Negative“

Seit 5 Jahren ist er Vizedirektor beim Hoteliers- und Gastwirteverband: Raffael Mooswalder. Mit 1. Jänner übernimmt er nun offiziell den Direktorposten.

2. Mit viel Coolness: So reagiert Sinner auf den Mega-Coup

Novak Djokovic gratuliert Jannik Sinner nach einem mehr als dreistündigen Duell. - Foto: © APA/afp / TIZIANA FABI

3. Italien steht eine Streikwelle bevor – Regierung will dagegen vorgehen

Der Generalsekretär der CGIL, Maurizio Landini, hat die Streiks für Freitag bestätigt. - Foto: © ANSA / ANSA

4. Nach Gruppenschlägerei in Brixen: 4 Hauptverantwortliche identifiziert

Der Vorfall hatte für großes Aufsehen gesorgt: Etwa 30 Jugendliche waren sich in der Nacht lautstark in die Haare geraten. - Foto: © shutterstock

5. Inflation in Südtirol macht großen Sprung nach unten

Die Preise für Energie sind im Vergleich zum Oktober des Vorjahres deutlich gesunken. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

Seit 5 Jahren ist er Vizedirektor beim Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV): Raffael Mooswalder. Mit 1. Jänner übernimmt er nun offiziell den Direktorposten und folgt damit auf Thomas Gruber. Im STOL-Interview betont Mooswalder, dass man vor allem an 2 Fronten arbeiten müsse: Tourismusgesinnung und Strukturwandel. An diesen völlig verrückten Tennis-Abend wird man sich noch lange erinnern: Jannik Sinner hat am Dienstag bei den ATP Finals den letzten Punkt von seiner To-do-Liste gestrichen und die Nummer 1, Novak Djokovic, in einem epischen Match niedergerungen. Im Anschluss wurde er von seinem Gegner geadelt. Italien steht eine regelrechte Streikwelle bevor. Die Gewerkschaften CGIL und UIL haben eine Reihe von ganztägigen Generalstreiks ausgerufen. Das sorgt für Streit mit der Regierung: Verkehrsminister Matteo Salvini droht den Mitarbeitern mit der zwangsweisen Diensteinberufung. Nach einer Schlägerei Anfang Oktober auf dem Bahnhofsvorplatz von Brixen müssen sich nun 4 Jugendliche verantworten: Ihnen wird die Beteiligung an der Schlägerei vorgeworfen, außerdem Körperverletzung und das illegale Tragen von Waffen. Viele Konsumenten können zumindest vorerst etwas aufatmen. Die Inflationsrate in Südtirol hat sich merklich verringert. Nach 4,4 Prozent im September lag sie im Oktober bei nur noch 2,4 Prozent und damit erstmals seit über 2 Jahren unter der 3-Prozent-Marke. Das zeigen aktuelle Daten des Istat.