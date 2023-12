1. Zauber auf der Gran Risa: Diese Ski-Show verzückt Alta Badia

Marco Odermatt - Foto: © APA/afp / TIZIANA FABI

2. Arm in Südtirol: „Mit 600 Euro Rente kurz vor dem Ruin“

600 Euro Rente – das reicht in Südtirol oft hinten und vorne nicht. - Foto: © dpa-tmn / Christin Klose

3. Seit 6 Jahren vermisst: Alex Betty kehrt heim

Alex Betty meldete sich selbst bei der Polizei. - Foto: © ANSA / www.gmp.police.uk

4. Das Sonntags-Gespräch: „Wir müssen Russland die Stirn bieten“

Die georgische Journalistin Tinatin Dvalishvili hat 25 Jahre Arbeitserfahrung in den Medien. Sie promoviert derzeit an der Akademie der Deutschen Welle. Dvalishvili steht den Oppositionsparteien nahe und ist eine Anhängerin des ehemaligen Präsidenten Micheil Saakaschwili, der derzeit im Gefängnis sitzt und ein entschiedener Gegner der derzeitigen pro-russischen Regierung ist, die die Politik des Landes in den letzten Jahren verändert hat. - Foto: © Bojan Brezigar

5. Federica Brignone ist wieder die Nummer 1 im Land

Federica Brignone - Foto: © APA/afp / JEFF PACHOUD

Ein Spektakel nach dem nächsten: Unter diesem Motto steht die Südtiroler Weltcupwoche. Nach dem märchenhaften Triumph von Dominik Paris auf der Saslong sorgten die Riesentorläufer nun wenige Kilometer weiter auf der Gran Risa für ein denkwürdiges Rennen. Sie war selbstständig, arbeitete immer hart und ging von Hof zu Hof, um Nähmaschinen zu verkaufen und zu reparieren: Heute ist Maria Hofer (*Name erfunden) 77 Jahre alt und muss mit einer Rente von monatlich 600 Euro auskommen. Ihre Ersparnisse sind fast aufgebraucht. Das Kondominium, in dem sie wohnt, wird saniert – dafür soll sie 20.000 Euro aufbringen. „Meine Mutter hat ihr Bestes getan, um zur Wirtschaftsentwicklung des Landes beizutragen – trotzdem steht sie vor dem finanziellen Ruin“, berichtet ihr Sohn (42). Ein seit 6 Jahren vermisster britischer Bub ist zurück in seiner Heimat. Der inzwischen 17-jährige Alex Betty kehrte am Samstagabend zu seiner Großmutter in Oldham bei Manchester zurück, wie die Greater Manchester Police mitteilte. Er war 2017 mit seiner Mutter und seinem Großvater, die eigentlich ein Kontaktverbot hatten, in den Urlaub nach Spanien gereist – aber kam nie wieder. Der Krieg in Nahost und in der Ukraine überlagert andere Konflikte wie jenen zwischen Armenien und Aserbaidschan um Berg-Karabach. Der Kaukasus bleibt aber ein Unruheherd, das gilt auch für Georgien, wie das Interview mit der Journalistin Tinatin Dvalishvili zeigt. Sofia Goggia und Federica Brignone hatten vor dem Super-G in Val d’Isere beide 23 Weltcupsiege auf dem Konto. Ein wahrer Traumlauf der Aostanerin führte am Sonntag dazu, dass sie in der ewigen Bestenliste wieder an ihrer Teamkollegin vorbeizog, die aber auch Grund zur Freude hatte.