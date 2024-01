1. Tragödie im Trentino: 73-Jährige von Feuerwehrauto erfasst – tot

Am frühen Samstagabend ist es bei Tione im Trentino zu einem Unfall gekommen. Beim Überqueren der Straße wurde die 73-jährige Matilde Delugan von einem Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr erfasst und getötet. Die Trauer um die pensionierte Lehrerin ist groß. 25 Jahre jung und schon erfolgreiche Schriftstellerin: Nadia Rungger aus Gröden hat kürzlich für ihre Erzählung „Neues“ den renommierten Irseer Pegasus erhalten – einen mit 1000 Euro dotierten Literaturpreis. Es ist nicht ihr erster prämierter Text; aber ein weiterer Schritt auf dem Weg hin zu einer Karriere im Literaturbetrieb. Mehr dazu hier. Die neue Woche beginnt mit Sonnenschein. Am Montag und Dienstag ist es meist freundlich, bevor es am Mittwoch voraussichtlich zu einem kleinen Wettereinbruch kommt. Zum Wochenende hin wird es wieder vermehrt sonnig.49 Tage nach dem Gewinn des Davis Cups kehrte Jannik Sinner am Sonntag auf die große Tennis-Bühne zurück. Bei seinem ersten Match an den Australian Open versprühte der 22-Jährige zwar keinen Glanz, letztendlich feierte er aber einen ungefährdeten Erfolg. Ein Video, das zur Zeit in den sozialen Medien kursiert, sorgt für Aufruhr. Ein Wolf war dabei gefilmt worden, wie er am helllichten Tag durch die Obstwiesen an der Landesgrenze zwischen Südtirol und dem Trentino streunt. Mehr dazu hier.