Bolbeno: Trauer um Matilde Delugan

Es war eine herzzerreißende Tragödie, die sich am frühen Samstagabend in der Region Giudicarie ereignete, als die 73-jährige Matilde Delugan, eine pensionierte Literaturlehrerin aus Bolbeno, ums Leben kam.Kurz nach 18 Uhr war die Frau gerade aus dem Bus an der Bushaltestelle an der Kreuzung der Straßen von Caffaro und Bolbeno gestiegen. Die 73-jährige Frau hatte gerade den Zebrastreifen überquert, als das Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr von Tione eintraf und sie überfuhr. Ihr Mann, der auf der anderen Straßenseite auf sie gewartet hatte, wurde Zeuge des Unfalls.Sofort wurde sie ins Krankenhaus von Tione gebracht: Dort erlag sie kurz darauf ihren Verletzungen.Don Celestino Riz, Pfarrer von Tione, ist von ihrem Andenken bewegt: „Ich bin schockiert, wie alle hier. Sie hatte eine große Gabe unter vielen: Sie verstand es, mit den Kindern und Jugendlichen umzugehen. Wir werden sie vermissen“.