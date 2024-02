1. Urlaub in Südtirol: Novak Djokovic in Bozen gelandet

Novak Djokovic (rechts) auf dem Flughafen in Bozen.

2. Künstliche Intelligenz in der Apfelwiese: „Die Zukunft ist technisch“

Andreas Pichler hat in Wien Mathematik studiert und anschließend in der Bauindustrie und der industriellen Produktion als Entwickler für maschinelles Lernen gearbeitet: „Ich habe gesehen, wie man mit KI aus großen Datenmengen Informationen gewinnen kann.“ Seit 2 Jahren lebt er wieder in Natz und arbeitet an seinem eigenen Projekt.

3. Von 30 auf 1: Ein Schweizer schreibt Ski-Geschichte

Er war der schnellste Slalomfahrer in Chamonix: Daniel Yule. - Foto: © ANSA / SEBASTIEN NOGIER

4. Gruppenvergewaltigung in Sizilien

In den öffentlichen Toiletten des Parks der „Villa Bellini“ in Catania wurde das 13-jährige Mädchen vergewaltigt. - Foto: © ANSA / Carabinieri

5. Krebs: Zahlen steigen, aber auch die Überlebenschancen

Bei den Früherkennungsprogrammen gibt es noch „Luft nach oben“, aber: Jede zweite Krebserkrankung endet nicht tödlich. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

Am Samstag wurde der Weltranglistenführende Novak Djokovic am Flughafen in Bozen gesichtet. Der Serbe hat eine Auszeit wohl dringend nötig. Andreas Pichler vom Baumgartnerhof in Natz ist ein Mathematiker und auf Künstliche Intelligenz spezialisiert. Aber er ist auch Bauernsohn. Und er hat eine Software entwickelt, die mit einfachen Handykameras Südtiroler Apfelbaubetrieben dabei helfen soll, bessere und stabilere Erträge zu erzielen. Im Interview erklärt er, wie das Konzept funktioniert. Nach den zwei abgesagten Abfahrten fand am Sonntag doch noch ein Rennen im französischen Chamonix statt. Die Slalomfahrer waren in den Osten Frankreichs gepilgert. Am Ende gab es einen verrückten Schweizer Sieg, der in die Geschichte eingehen wird. Am Dienstag ist in Catania ein 13-jähriges Mädchen von einer Gruppe Jugendlicher vergewaltigt worden. Der Freund der 13-Jährigen wurde festgehalten und musste die grausame Tat mitansehen. Nun konnten alle 7 mutmaßlichen Täter identifiziert werden. „Die Zahl der Krebsfälle wird weiter zunehmen“, sagt Ida Schacher, Präsidentin der Südtiroler Krebshilfe, anlässlich des heutigen Weltkrebstages. Das Erkrankungsrisiko steige mit zunehmendem Alter deutlich an, so Dr. Guido Mazzoleni, Präsident des Ärztebeirates der Krebshilfe.