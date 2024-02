1. Bozen: 61-Jährige im Keller attackiert und sehr schwer verletzt

Der Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses: Die Ermittler sollen schon eine gewisse Spur verfolgen.

2. Mann tötet Mutter und Schwester seiner Ex-Freundin – Sie kann flüchten

Großaufgebot der Ordnungskräfte am Tatort in Cisterna di Latina. - Foto: © ANSA / Roberto Silvino

3. Drama um 2-Jährigen in Bruneck: Ärzte enthalten sich der Prognose

Das Kind und die beiden Männer im Mercedes wurden verletzt. Das Wrack zeugt von der Wucht des Aufpralls. - Foto: © mt

4. Sichere Straßen: Nun patrouilliert das Militär in Meran

Das italienische Heer führt seit dem 4. August 2008 mit einem Kontingent der Streitkräfte die Operation „Sichere Straßen“ in Italien durch. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

5. Diese Südtiroler bekommen das Ehrenzeichen des Landes Tirol

Am Todestag von Andreas Hofers, dem 20. Februar, werden in diesem Jahr zum 214. Mal verdiente Persönlichkeiten aus Nord-, Ost- und Südtirol mit dem Ehrenzeichen des Landes Tirol ausgezeichnet. - Foto: © DLife/LO

In einem Keller im Bozner Stadtzentrum ist gestern gegen Mitternacht eine Frau attackiert worden: Sie hat schwere Verletzungen erlitten und liegt auf der Intensivstation des Bozner Krankenhauses. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht klar. Die Ermittlungen laufen. Ein 27-jähriger Finanzpolizist ist gestern verhaftet worden, nachdem er zuvor die Mutter und die Schwester seiner Ex-Freundin in deren Wohnung in Cisterna di Latina südlich von Rom erschossen hat. Hier geht es zum Artikel. Der 2-Jährige aus Bruneck, der gestern offenbar entführt worden und dann bei einem Unfall schwer verletzt worden ist, liegt weiterhin mit Knochenbrüchen und inneren Verletzungen auf der Intensivstation des Bozner Spitals. Die Ärzte enthalten sich der Prognose. Einer seiner mutmaßlichen Entführer ist ins Bozner Gefängnis überstellt worden. In den kommenden Wochen wird eine Patrouille des italienischen Heeres auf den Straßen und Plätzen von Meran über die öffentliche Sicherheit und den Schutz des Gemeinwohls wachen. Hier erfahren Sie mehr. 12 Persönlichkeiten, 3 davon aus Südtirol, werden am kommenden Dienstag von den Landeshauptmännern Anton Mattle und Arno Kompatscher mit dem Ehrenzeichen des Landes Tirol ausgezeichnet. Hier erfahren Sie mehr.