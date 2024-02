Mann tötet Mutter und Schwester seiner Ex-Freundin – Sie kann flüchten

Wenige Stunden später gefasst

Der Mann, Cristian Sodano, schoss mit seiner Dienstwaffe auf die beiden Frauen am Höhepunkt eines Streits zwischen ihm und seiner 22-jährigen Ex-Freundin in einem Einfamilie-Haus am Land. Die Mutter der Frau, Nicoletta Zomparelli (46), und die Schwester, Renée Amato (19), versuchten ihn aufzuhalten, wurden jedoch getötet.Der Ex-Freundin, Desirée Amato, gelang es, sich ins Badezimmer zu verschanzen, wo sie bis zum Eintreffen der Polizei Zuflucht fand. Der aus der Kleinstadt Minturno (Provinz Latina) stammende Polizist erreichte gestern Nachmittag das Haus der Opfer und eröffnete das Feuer auf die Frauen.Nach dem Doppelmord flüchtete er mit seinem Auto und erreichte die Wohnung eines Angehörigen am Stadtrand von Latina, wo er einige Stunden später von der Polizei aufgespürt und zur Polizeistation gebracht wurde.Der Mann, der in Ostia bei Rom im Dienst ist, wurde mehrere Stunden lang befragt. Der Staatsanwalt von Latina, Valerio De Luca, wurde mit dem Fall beauftragt. Ermittelt wird, ob Sodano von seiner Ex-Freundin wegen Stalkings angezeigt worden war. Der Lebensgefährte und Vater der beiden Opfer ist ein verurteilter Krimineller aus Kampanien, der wiederholt wegen Drogenhandel angeklagt wurde.Die Tragödie hat einen Präzedenzfall: 2018 schoss der Carabiniere Luigi Capasso in Cisterna di Latina auf seine getrennt von ihm lebende Frau und verletzte sie schwer. Danach tötete er beide Töchter, bevor er Suizid beging.