Drama um 2-Jährigen in Bruneck: Ärzte enthalten sich der Prognose

Beifahrer und Kind durch Windschutzscheibe geschleudert

Ein Bild von der Unfallstelle zwischen Bruneck und Percha. - Foto: © mt

Am Freitag voraussichtlich Haftprüfungstermin

Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine junge Familie: die Eltern, beide aus Marokko, und ihr 2-jähriger Sohn. Die Eltern waren aber getrennt, der Vater (32) lebte in Deutschland, die Mutter (28) mit dem Buben in Bruneck. Hier wurde sie auch vom Sozialdienst betreut. Der Vater durfte sein Kind nur an fixen Terminen und unter Aufsicht einer Sozialassistentin sehen.Gestern früh war ein Besuch des Vaters vorgesehen. Offenbar wollte der Mann mit dem Kind und der Sozialassistentin einen Spaziergang machen. Am Brunecker Kapuzinerplatz soll der Vater dann aber plötzlich die Sozialassistentin weggestoßen und den Buben an sich genommen haben. Dies ist zumindest die gestrige Annahme der Ermittler.Mit dem Kind soll der Vater dann in ein Auto gestiegen sein, wo offenbar ein Freund (27) des Vaters auf die beiden wartete. Von dort sollen sich die Männer mit dem Kind umgehend auf den Weg in Richtung Oberpustertal gemacht haben.Die Sozialassistentin und auch die Mutter informierten die Carabinieri über den Vorfall. Noch ehe diese Straßensperren errichten konnten, ging bei der Notrufzentrale die Meldung eines schweren Verkehrsunfalls auf der Pustertaler Straße zwischen Bruneck und Percha ein. Ein Auto und ein großes Wohnmobil waren in einer Kurve zusammengeprallt. Sofort machten sich die Rettungsdienste, die Feuerwehr Bruneck, der Notarzthubschrauber und die Carabinieri auf den Weg zur Unfallstelle.Beim Eintreffen der Rettungskräfte gab die Lage der Männer und des Kleinkindes im Pkw, einem Mercedes SUV, zu Sorge Anlass. Denn der Beifahrer, wohl der Vater des Buben, und der Bub selbst, der offenbar auf seinem Schoß gesessen war – beide wohl nicht angeschnallt –, waren beim Aufprall durch die Windschutzscheibe auf die Straße geschleudert worden. Der Mann verletzte sich dabei schwer, das Kind sogar sehr schwer. Der Lenker hingegen trug leichtere Verletzungen davon.Er wurde inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen und ins Bozner Gefängnis überstellt. Der andere ist weiterhin im Brunecker Spital in vorbeugender Verwahrungshaft. Es stehen die Verdachtsmomente auf Entführung von Minderjährigen und Widerstand im Raum. Voraussichtlich am Freitag soll der Haftprüfungstermin stattfinden.