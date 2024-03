1. Bozen: Raubversuch mit Messer im Supermarkt

Ein Marokkaner (37) soll am Sonntag versucht haben, 2 Flaschen Alkohol aus einem Supermarkt zu stehlen.

2. Nach versuchter Entführung von 2-Jährigem: Vater verlässt Gefängnis

Der 32-jährige Marokkaner, dem vorgehalten wird, am 13. Februar versucht zu haben, sein Kind (2) zu entführen, wurde nun in den Hausarrest überstellt.

3. Wenn Stress bei der Arbeit krank macht: Arbeitgeber kann belangt werden

Arbeitsrechtler Josef Tschöll gibt Einschätzung zum Urteil des Kassationsgerichtshofs im Hinblick auf Stress bei der Arbeit. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

4. Trump oder Biden: Wem würden Sie Ihre Stimme geben?

Trump oder Biden: Wer wird US-Präsident?

5. Trauer um Markus Raffl (16): „Skifahren war seine Leidenschaft“

Markus Raffl verlor bei einem schrecklichen Unglück sein Leben. - Foto: © Privat

Schreckensmomente hat der Leiter einer Supermarkt-Filiale in Bozen hinter sich: Am vergangenen Sonntag soll ein Marokkaner (37) 2 Flaschen Alkohol aus dem Supermarkt gestohlen haben – als der Filialleiter ihn stellte, soll der Nordafrikaner ein Messer gezückt und ihm gedroht haben. Die Polizei konnte den Täter unmittelbar darauf dingfest machen – er wurde vom Quästor des Landes verwiesen. Vom Gefängnis in den Hausarrest: Einem entsprechenden Antrag der Verteidiger von jenem 32-jährigen Marokkaner, dem vorgehalten wird, am 13. Februar versucht zu haben, sein eigenes Kind (2) zu entführen, wurde nun stattgegeben. Aber: Gegen den Mann wurde auch ein Annäherungsverbot an das Kind erlassen.Für gesundheitliche Schäden, die für Angestellte durch ein belastendes Arbeitsumfeld und Stress verursacht werden, kann der Arbeitgeber belangt werden. Das bekräftigt das jüngste Urteil des italienisches Kassationsgerichtshof. Welche Auswirkungen das für Südtirol hat, erklärt uns der Arbeitsrechtler Josef Tschöll. Ex-Präsident Donald Trump hat am Super Tuesday bei den Vorwahlen zur Kür der US-Präsidentschaftskandidaten triumphiert. Er setzte sich bei den Republikanern in 14 der 15 am Dienstag abstimmenden Staaten klar gegen seine verbliebene Rivalin Nikki Haley durch, darunter in Texas, Kalifornien und Virginia. In Vermont siegte die Ex-UNO-Botschafterin knapp; so konnte sie ein komplettes Wahldesaster verhindern. Bei den Demokraten gewann Amtsinhaber Joe Biden alle 15 Staaten. Wem würden Sie Ihre Stimme geben?8 Monate nach dem tödlichen Fahrradunfall von Katrin Gufler (17) in Kalch in der Gemeinde Ratschings trauert die Bevölkerung von Platt wieder um einen jungen Mitbürger: Markus Raffl (16), der am Sonntag bei einem Lawinenabgang in Pfelders sein Leben verloren hat, wird am morgigen Donnerstag von dieser Welt verabschiedet.