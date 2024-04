1. Frau springt in eisigen Fluss, um Hund zu retten: In Umarmung tot aufgefunden

Als sie am Eagle River in der Gemeinde Anchorage im US-Bundesstaat Alaska entlang gingen, wollte Hund „Groot“ daraus trinken. Plötzlich brach die Eisdecke unter dem Tier und der Hund stürzte ins Wasser. - Foto: © amanda richmond rogers/facebook

2. Geldtasche aus Auto gestohlen: Bauer verfolgt und stellt die Diebe

3. Unfälle auf der Autobahn: Kleinlasterfahrer eingeklemmt

Der Fahrer des Kleinlasters musste mit schwerem Gerät befreit werden. - Foto: © BF BZ

4. Für den BNF: 33.000 Euro von Flugrettung – 112.000 Euro von Brauerei Forst

BNF-Chef Sepp Dariz dankte allen, die zum Erfolg der Kalenderaktion der Flugrettung beitragen. - Foto: © fm

5. Hofer ist neue Gleichstellungsrätin – Höller als Jugendanwältin bestätigt

Brigitte Hofer (links) und Daniela Höller.

Sie springt in einen eisigen Fluss, um ihren geliebten Hund vor dem Ertrinken zu retten. Nach 3 Monaten wird sie in diesem Fluss tot aufgefunden – in inniger Umarmung mit dem Hund. Dieses tragische Schicksal, das die 45-jährige Amanda Richmond Rogers in Alaska ereilt hat, sorgt für Bestürzung rund um den Globus. Einem Bauer wird in der Wiese die Brieftasche aus dem Auto gestohlen. Er zögert nicht, hält die Diebe auf und übergibt sie den Carabinieri. So geschehen kürzlich in Margreid. Auf der Brennerautobahn ist es am Mittwochvormittag zu 2 Unfällen gekommen: Einer auf der Nordspur und einer auf der Südspur. Der Fahrer eines Kleinlasters wurde beim Zusammenprall mit einem Lkw in der Fahrerkabine eingeklemmt. Hier lesen Sie mehr. Die Südtiroler Flugrettung hat sich wieder übertroffen: Ein Höhepunkt des Jahresrückblicks des Bäuerlichen Notstandsfonds (BNF) „Menschen helfen“ am Mittwoch in Marling war die Übergabe der Rekordspende von 33.000 Euro aus der Kalenderaktion 2024 der Landesflugrettung. 30.000 Euro waren es bei der Aktion 2023 gewesen. Daniela Höller ist am Vormittag im Landtag mit 27 Ja, 2 Nein und 5 Enthaltungen als Kinder- und Jugendanwältin bestätigt worden. Es folgte die Wahl der Gleichstellungsrätin: Brigitte Hofer wurde mit 27 Ja, einem Nein und 6 Enthaltungen zur Gleichstellungsrätin gewählt. STOL hat berichtet.