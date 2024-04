1. Telefonbetrug in Meran: Und die Komplizen schleichen ums Haus

2. Lawinenabgang im Ötztal: 2 Tote, alle Verschütteten geborgen

3. Endlich! So sorgt das Land bald für billigere Wohnungen

4. Arbeit: Wie attraktiv ist unser Land?

5. Albions: 12-Jähriger bei Küchenbrand verletzt

Betrugsversuche an älteren Südtirolern hätten „beunruhigende Ausmaße“ angenommen, heißt es von der Polizei: Die Behörden gehen deshalb verstärkt dagegen vor. Der jüngste Fall aus Meran ist gestern passiert. Er zeigt, wie perfide Kriminelle vorgehen. Bei einem Lawinenabgang in den Ötztaler Alpen im Gemeindegebiet von Sölden sind am Donnerstag offenbar insgesamt 4 Personen verschüttet worden. 2 Wintersportler wurden tot geborgen, sagte die Bergrettung Sölden zur APA. Eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus Zams geflogen. Eine weitere wurde geborgen und befand sich noch am Lawinenkegel. Über ihren Gesundheitszustand war vorerst nichts bekannt. Bei allen Verschütteten handelte es sich um niederländische Skitourengeher.Für das Eigenheim in einem Reihenhäuschen legen Südtirolerinnen und Südtiroler schon mal 700.000 bis 800.000 Euro aus. Wer kann sich das noch leisten? Nur wenige. Mit dem Konzept „Wohnen mit Preisbindung“ soll Wohnraum deutlich billiger werden. Hier erfahren Sie, wo das Land dabei ansetzt. Dass Südtirol unter dem Fachkräftemangel leidet, ist bekannt. Entspannung ist nicht in Sicht. Wie das Arbeitsförderungsinstitut (AFI) nun erhoben hat, könnte sich jeder sechste Arbeitnehmer in Südtirol vorstellen, in den nächsten 2 Jahren Südtirol zu verlassen. Hier lesen Sie mehr. In Albions in der Gemeinde Lajen ist es am Nachmittag zu einem Küchenbrand gekommen. Ein 12-jähriger Bub wurde dabei verletzt. Die Küche wurde komplett zerstört. Hier geht es zum Artikel.