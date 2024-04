Sie werden immer dreister, sind selten allein unterwegs – und können gefährlich werden, wie ein Vorfall in Bruneck kürzlich gezeigt hat: Die Rede ist von Einbrechern, die in Südtirol ihr Unwesen treiben. So traf es nun auch einen bekannten Bozner Unternehmer: Glücklicherweise blieb es bei einem Einbruchsversuch – die Alarmanlage schlug die 3 Männer in die Flucht.