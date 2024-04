Wintereinbruch in Südtirol: Der Schnee ist zurück

Niederschläge auch am Sonntag

In einigen Teilen des Landes hat es in höheren Lagen geschneit.„Über Nacht wurde es im Norden Südtirols wieder winterlich: Von 13 cm Neuschnee in Melag/Langtaufers über 11 cm in Pfelders bis 10 cm in Kasern/Ahrntal. Heute tagsüber am Alpenhauptkamm noch ein paar Schneeschauer, im Süden sonniger aber windig“, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Weiters kam es unter anderem im Ridnauntal zu Schneefällen.Auch am morgigen Sonntag ist keine Wetter-Besserung in Sicht. „Nach einem oft sonnigen Beginn nehmen die Wolken am Vormittag zu und am Nachmittag bilden sich ein paar Schauer. Die Schneefallgrenze liegt auf 1000-1200 m. Der Wind schwächt sich etwas ab. Die Höchstwerte reichen von 7° bis 16°“, berichtet der Landeswetterdienst.