Foto: © Carabinieri

Foto: © Diözese

Ein Mann ist in der Nacht auf Mittwoch in Gossensaß an einem Herzstillstand gestorben, nachdem er sichtlich verwirrt aus einem Fenster seiner Wohnung gesprungen und auf die Carabinieri losgegangen war. Die Umstände sind unklar: Der nicht aus Südtirol stammende Mann wurde von den Carabinieri getasert und hatte zuvor vermutlich Drogen und Alkohol konsumiert. Hier lesen Sie mehr. Eine 19-jährige Frau ist in den rumänischen Karpaten bei einem Angriff eines Bären gestorben. Die junge Touristin war beim Wandern im südlich von Brasov gelegenen Bucegi-Massiv von dem wilden Tier weggezerrt worden, wie ein Augenzeuge berichtete, der danach einen Notruf absetzte. „Eigentlich seit dem vergangenen Herbst ist jeder Monat zu nass gewesen“, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Und mittlerweile wird das zu einem ausgewachsenen Problem. „Die Fließgewässer führen viel Wasser, insbesondere Eisack und Etsch. Und da das Grundwasser von den Fließgewässern gespeist wird, haben wir heuer auch einen überdurchschnittlichen, nahe an den Rekord heranreichenden Grundwasserstand“, weiß Roberto Dinale, Direktor des Landesamtes für Hydrologie und Stauanlagen. Bischof Ivo Muser hat eine Reihe von Personalentscheidungen für die Diözese Bozen-Brixen getroffen: Unter anderem hat er den Zisterzienser P. Kosmas Thielmann aus dem Stift Heiligenkreuz im Wienerwald zum Pilgerseelsorger in Kloster Säben ernannt. Lesen Sie, wer noch ernannt wurde. Im Schwimmbad von St. Leonhard in Passeier hat ein 15-Jähriger aus Prissian am heutigen Mittwochnachmittag einen Herzkreislaufstillstand erlitten. Nach erfolgreicher Wiederbelebung wurde er ins Bozner Krankenhaus geflogen. Hier geht es zum Artikel.