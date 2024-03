Telefonbetrug in Bozen: Ältere Frau um fast 7000 Euro betrogen

Geld wahrscheinlich für immer verloren

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtete war der Betrug auch wegen der verwendeten Telefonnummer gelungen: Sie entsprach der Nummer ihrer Bank. Später verstärkte der Betrüger seine Glaubwürdigkeit, indem er die Telefonnummer der Postpolizei benutzte und die Frau dazu überredete, eine Anzeige bei der Behörde zu erstatten.In Panik ging die Frau zu ihrer Bank und überwies die Summe auf das vermeintlich sichere Konto. Nach der Überweisung kontaktierte die Frau ihre Bank, um den Status der Transaktion zu überprüfen, und erfuhr dabei, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war.Die zuständigen Behörden bestätigten, dass es sich um einen Betrug handelt, und es ist ungewiss, ob die Gelder jemals wieder zurückgewonnen werden können. Dieses Ereignis reiht sich in eine Serie ähnlicher Fälle ein, die in letzter Zeit aufgetreten sind, und unterstreicht die zunehmende Bedrohung durch Telefonbetrug.Experten raten der Bevölkerung, äußerste Vorsicht walten zu lassen und die Echtheit von Anrufen sorgfältig zu überprüfen, indem sie stets eine vollständige Identifizierung der beteiligten Personen verlangen. Es ist auch von entscheidender Bedeutung, sensible Daten nicht telefonisch oder per E-Mail weiterzugeben, um die eigenen Ersparnisse vor möglichen Betrugsversuchen zu schützen.