Terlaner Gemeinderat versenkt Alpitronic-Projekt

Luca Scalzo (v.l.), Walter Egger, Alexander Höller, Christine Nigg, Arnaldo Luppi, Kurt Jakomet, Michael Huber, Karin Morandel und Stefan Erschbamer sammelten Unterschriften gegen die Ansiedelung von Alpitronic in Terlan.

Somit bekräftigen die Mitglieder des Gemeinderates die bereits im Jahr 2018 und 2021 getroffenen Beschlüsse, die gegen eine Erweiterung in diesem sensiblen Gebiet getroffen worden sind.Damit ist die Ansiedlung des Industriebetriebes Alpitronic in Siebeneich vorerst vom Tisch. Gegen das Projekt hatte es großen Widerstand gegeben. Bereits Ende Juli wurde in einem nicht öffentlichen Informationsabend im Gemeinderat über das Projekt diskutiert. In der Diskussion war sich der Gemeinderat einig, dass es nicht gegen einen bestimmten Betrieb geht, sondern um die Tatsache, dass der anvisierte Ort schlichtweg der falsche ist und eine Erweiterung ein u.a. zusätzliches Verkehrsaufkommen entlang der ohnehin schon stark befahrenen Landesstraße mit sich bringt.Andere Südtiroler Gemeinden hätten bereits verkehrstechnisch idealer gelegene Standorte mit sehr guten Voraussetzungen aktiv angeboten, womit schnell ein besserer Platz im Landesinteresse gefunden werden könne, heißt es aus dem Terlaner Gemeinderat.