Thomas Zanon ist innovativster Jungbauer Südtirols

„Barbianer Hornochs“ siegt

Julia Burger vom Oberfreihof in Flaas sicherte sich den 2. Platz.

Die Südtiroler Bauernjugend ist begeistert: Findige Jungbauern aus allen Landesteilen haben beim Innovationspreis IM.PULS mitgemacht. Nach einem harten Auswahlverfahren zeichnete die Südtiroler Bauernjugend, am Samstag um 15 Uhr auf der Aktionsbühne der alpenländischen Landwirtschaftsschau Agrialp die 3 Gewinner aus.Thomas Zanon mit seinem nachhaltigen Konzept für die Südtiroler Landwirtschaft- „Barbianer Hornochs“ kann sich innovativster Jungbauer Südtirols nennen.Sein Fokus liegt auf der Mästung männlicher Kälber aus der Milchwirtschaft, um Lebendtiertransporte zu minimieren und die Wertschöpfung in Südtirol zu stärken. Die Zusammenarbeit mit Matthias Ploner (seit 2019) der einen Milchwirtschaftsbetrieb hat, ermöglicht die Vereinigung beider Betriebe und schafft ein flexibles, weniger arbeitsintensives Bewirtschaftungsmodell. Thomas kauft die männlichen Kälber von Matthias und mästet diese bis zur Schlachtung. Diese innovative Herangehensweise bewahrt nicht nur die Berglandwirtschaftstradition und die gefährdete Pinzgauer-Rinderhaltung, sondern sichert auch die Zukunft kleinstrukturierter Bergbauernbetriebe in Südtirol.Es ist ein beispielhaftes Modell, wie Innovation in der Landwirtschaft nicht nur wirtschaftliche, sondern auch ökologische und gesellschaftliche Funktionen erfüllen kann. Thomas darf sich über einen Einkaufsgutschein der landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft (LHG) im Wert von 3000 Euro freuen.Auch Raffael Peer, SBJ-Landesobmann, ist begeistert: „Es wird erneut deutlich, dass den Südtirolern das Tierwohl sehr am Herzen liegt. Dies zeigt sich darin, dass sie, genauso wie bei der vorherigen Ausgabe 2021, ihre Unterstützung durch die Abgabe ihrer Stimmen für das Tierwohl zum Ausdruck bringen.“Über 3000 Südtirolerinnen und Südtiroler haben für ihr Lieblingsprojekt abgestimmt.