Tierheim Naturns fordert neuen Standort

„ Dass es bis heute keinen neuen Standort gibt, liegt an politischen Widerständen in den Gemeindestuben. ” — Silvia Piaia, Präsidentin Tierheim Naturns

Streunende Hunde könnten zum Problem werden

„ Mittlerweile sind wir jedoch an einer Grenze angelangt. Wir können so nicht weitermachen. Wenn sich in Kürze hinsichtlich des Standortes nicht was ändert, sehe ich für die Zukunft des Tierheims schwarz. ” — Silvia Piaia, Präsidentin Tierheim Naturns

Notwendiges Tierheim ausgebremst

Politik zum Handeln aufgerufen

Vor 5 Jahren gab der Verein das Tierheim in Naturns gezwungenermaßen auf, nachdem die Besitzerin und ehemalige Vizepräsidentin des Vereins den Mietvertrag gekündigt hatte. Bis heute blieb die Suche nach einem neuen und endgültigen Standort für ein Tierheim in der westlichen Landeshälfte ergebnislos.„Seit 2020 gibt es dank Ex-Bürgermeisterin Beatrix Mayrhofer und des aktuellen Bürgermeisters Stefan Schwarz immerhin ein provisorisches Tierheim in Ulten. Doch dieser Standort ist und bleibt ein Provisorium“, so Vereinspräsidentin Piaia. „Logistisch ist ein Tierheim im hinteren Ultental, welches die gesamte westliche Landeshälfte bedienen soll, einfach zu ungünstig gelegen.“Dabei erfüllen Tierheime eine wichtige Aufgabe, indem sie freilaufende Hunde und Katzen aufnehmen und versorgen. „Es geht hier nicht nur um das Wohlergehen von Tieren oder die Interessen von ein paar Tierliebhabern, sondern auch um Fragen der Hygiene und der öffentlichen Sicherheit“, betont Piaia. „Vor allem die zunehmende Zahl von Vermittlungen durch unerfahrene Privatpersonen in Zusammenarbeit mit teils unseriösen Vereinen, droht immer mehr aus dem Ruder zu laufen und im schlimmsten Fall langfristig Szenarien zu schaffen, wie wir sie in Mittel- und Süditalien kennen“. Denn treten Probleme auf, werden die neuen Besitzer meist alleine gelassen.„Nicht nur wir sind wegen der geringen Kapazität an unseren Grenzen gestoßen. Gleichzeitig platzt auch das Landestierheim aus allen Nähten Bei 22 Standardboxen, die im Idealfall bis zu 40 Hunde beherbergen könnten, sind diese mit 24 schwer zu handhabenden Tieren besetzt“, berichtet Piaia. „Wir in Ulten haben im Vergleich mit 8 Standardboxen eine maximale Kapazität von 10 Hunden, die wir auch voll ausschöpfen“.Dank einer guten Zusammenarbeit zwischen dem Tierheim Naturns, der EO UGDA, dem Tierschutzverein Vinschgau, RespekTiere und dem Landestierheim, konnte der Verein Tierheim Naturns von Jänner 2022 bis Juni 2023 insgesamt 42 schwer vermittelbare Hunde unterbringen, die vom Landestierheim übernommen hätten sollen. Diese Zahlen allein zeigen aber auch, dass etwas passieren muss.“„Wir stehen in engem Austausch mit der Sanität, mit dem tierärztlichen Dienst und auch mit der Landespolitik“, erklärt Piaia. „Seit unserem Umzug ins Ultental haben wir unsere Zuverlässigkeit mehr als bewiesen. Wir arbeiten eng mit den verschiedenen lokalen Tierschutzvereinen und den öffentlichen Behörden zusammen und das sogar trotz geringerer Kapazität noch mehr als die alte Führung in Naturns es jemals getan hat. Doch wir füllen mit unserer ehrenamtlichen Arbeit ständig nur die Lücken des öffentlichen Systems. Gleichzeitig wird dieses Engagement durch die lokale Politik nicht unterstützt, sondern zum Teil sogar behindert“, berichtet Vereinspräsidentin Silvia Piaia.In den letzten Jahren hat der Verein sogar 3 geeignete Grundstücke für ein neues Tierheim im Südtiroler Westen gefunden. „Dass es bis heute keinen neuen Standort gibt, liegt an politischen Widerständen in den Gemeindestuben“, so Praia.„Unser Verein braucht keine exorbitanten Förderungen, sondern nur ein geeignetes Grundstück, damit wir unsere ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Gemeinschaft und der Tiere fortsetzen können“, so Piaia.„Wir investieren viel Zeit, Geld, Energie und Nerven in unser Projekt, weil wir überzeugt sind, dass es wichtig und notwendig ist. Und wir sind stets zum Dialog bereit, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen“, unterstreicht Piaia. „Mittlerweile sind wir jedoch an einer Grenze angelangt. Wir können so nicht weitermachen. Wenn sich in Kürze hinsichtlich des Standortes nicht was ändert, sehe ich für die Zukunft des Tierheims schwarz. Wir sind nämlich nicht länger imstande, weiterhin jene Aufgaben zu übernehmen, für die eigentlich das Land zuständig ist. Dann werden wir uns neuen Projekten widmen, die konkret zum Wohl der Tiere beitragen.“