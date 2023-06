Tierschützer zeigen Filmer von Bärenvideo in Arco an

Der Tierschutzverein Aidaa schickte die Anzeige an die Staatsanwaltschaft von Trient. Anbei das Video des Bären, das der Autofahrer am Dienstagmorgen auf den Straßen von Arco gefilmt hatte (STOL hat berichtet). Der Tierschutzverein veröffentlichte auch eine kurze Mitteilung, in der das Verhalten des Fahrers kritisiert wird. „Nach dem, was wir erfahren haben, wurde der Bär durch die Angst vor dem Auto dazu getrieben, sich Richtung Zentrum zu bewegen. Dabei kam er einer Schule nahe, die glücklicherweise leer war.“„Die Art und Weise, wie dieser Bär gejagt wurde, zeigt, wie sorglos und unbedacht Menschen mit solch gefährlichen Situationen umgehen“, so die Schlussfolgerung der Tierschützer.