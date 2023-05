Tigermücken: Der Kampf gegen die Plagegeister beginnt jetzt

„ Jede weibliche Mücke legt 5 Mal rund 80 Eier, aus denen dann zur Hälfte wieder weibliche Tiere schlüpfen. Wir müssen also jetzt schon mit der Prävention beginnen, um eine großflächige Ausbreitung zu verhindern. ” — Alberta Stenico, Amtsdirektorin des biologischen Landeslabors

Alberta Stenico: Ja, wir müssen davon ausgehen, dass uns Mücken wieder in großer Zahl zu schaffen machen. Momentan sind erst wenige vorhanden. Wir haben in den Talebenen jedoch bereits mit den Erhebungen an 150 verschiedenen Punkten begonnen und festgestellt, dass die Tigermücke schon Eier gelegt hat.Stenico: Die Entwicklung der Tigermücke hängt sehr stark von den Temperaturen ab. Momentan dauert ein Entwicklungszyklus rund 15 Tage, wird es noch wärmer, werden die Zyklen kürzer. Die ersten Generationen der Insekten werden also schon bald aktiv. Wenn man nun bedenkt, dass jede weibliche Mücke 5-mal an die 80 Eier legt, aus denen dann zur Hälfte wiederum weibliche Tiere schlüpfen, kann man sich ein Bild davon machen, wie schnell sich die Insekten ausbreiten. Umso wichtiger ist es deshalb, bereits jetzt Präventionsmaßnahmen zu ergreifen.Stenico: Die Tigermücken siedeln sich vor allem an kleinen, künstlichen Wasseransammlungen an, wo sie einen geeigneten Lebensraum finden und ihre Eier ablegen können. Deshalb sollten wir unbedingt versuchen, diese Reservoirs zu eliminieren, indem wir die Gießkannen leeren, die Untersetzer der Blumentöpfe trocken halten oder auch nach einem Gewitter das Wasser aus den Mulden der Abdeckplanen entfernen. Regenwassertonnen sollten mit einem Mückennetz abgedeckt werden. Ist es hingegen nicht möglich, präventiv einzugreifen und das Ablegen der Eier komplett zu verhindern, bleibt als letzte Lösung der Griff zu biologischen und chemischen Spritzmitteln, die die vorhandenen Larven angreifen.Stenico: Nein, gegen adulte Tigermücken sollte man nicht ankämpfen, da bleibt die Wirkung in den allermeisten Fällen aus. Jene Insektizide, die hier helfen würden, müssten großflächig angewandt werden. Es bringt also nichts, sie im eigenen Garten zu versprühen, während rundherum nichts passiert. Außerdem sind die Mittel extrem toxisch und gefährlich für die Gesundheit der Menschen – und sie wirken nur für einen äußerst begrenzten Zeitraum.Stenico: Tigermücken haben ein extrem aggressives Stechverhalten. Sie greifen nicht nur in den Abendstunden, sondern auch bei Tag an und stechen mitunter sogar durch festere Kleidung wie eine Jeans durch. Allerdings ist mittlerweile bekannt, dass die Insekten eher von dunklen Farben angezogen werden und auch auf Parfüms und Deos aggressiv reagieren. Wer diese Hinweise beachtet, kann sich vielleicht zumindest ein wenig Erleichterung verschaffen.Stenico: Dass Tigermücken solche übertragen können, ist eine Tatsache. Italienweit hat es bereits mehrfach Problemfälle gegeben, in Südtirol verzeichnen wird bisher nur eine minimale Anzahl von Erkrankungen. An sich sind die gefährlichen exotischen Krankheiten hierzulande nämlich nicht verbreitet. Problematisch wird es dann, wenn eine Person mit einer Infektion aus dem Urlaub zurückkommt und zu Hause von einer Mücke gestochen wird. Dann besteht die Möglichkeit, dass das Insekt die Erreger aufsaugt und auf den nächsten Menschen überträgt, bei dem es zusticht. Sollte es jedoch dazu kommen, sind wir bereit, zu intervenieren. Entsprechende Maßnahmen und Protokolle sind bereits ausgearbeitet.