Timmelsjochstraße: Motorradfahrerin stürzt 50 Meter weit ab

Im Bild oben: die Absturzstelle. 50 Meter tief fiel die Frau auf den Asphalt der darunter vorbeiführenden Fahrbahn. - Foto: © BRD Rabenstein

Die Verletzungen der 52-Jährigen sind ernst. - Foto: © BRD Rabenstein

Wie genau der Unfall um 12.30 Uhr passiert ist, ist Gegenstand der Ermittlungen der Carabinieri. In einer Kehre auf der Höhe der Einfahrt zur Seeber Alm prallte die Motorradfahrerin mit ihrem Motorrad gegen die Begrenzungsmauer.Sie wurde über diese hinauskatapultiert und stürzte 50 Meter tief – bis auf die Fahrbahn der darunterliegenden Kehre. Das Motorrad blieb an der Mauer stehen.Ihr Begleiter setzte den Notruf ab: Umgehend eilten Retter der Bergrettungsstelle Rabenstein im AVS zum Unfallort und leisteten Erste Hilfe.10 Minuten später war der Notarzthubschrauber Pelikan 1 bereits vor Ort: Der Notarzt stellte fest, dass die Frau ein Polytrauma erlitten hatte. In ernstem Zustand wurde sie ins Bozner Krankenhaus geflogen.