Die beiden Sattelschlepper waren Richtung Cortina unterwegs. Kurz nach dem Hotel Santer in Toblach kamen sie aber ins Rutschen. Da sie nicht geeignete Schneeketten mithatten, rückte die Freiwillige Feuerwehr Toblach aus.Mit dem Rüstwagen zogen die Wehrleute die beiden Sattelschlepper bis zum Toblacher See, wo sie in Sicherheit abgestellt werden konnten. Wenn die Straßen wieder sauber sind, werden sie weiterfahren.Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Toblach auch die Carabinieri.