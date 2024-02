Tod im Probelokal: Große Trauer um Luigi Rombi

Foto: © FFW Schlanders

Ein offener und freundlicher Mensch

Um 19.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Schlanders zu einem Einsatz in der Grüblstraße gerufen. Um knapp nach 20 Uhr dann ebenfalls die Göflaner Feuerwehr: Rauch qualmte von der Tiefgarage bzw. Keller auf die Straße und Nachbarn meldeten den Einsatzkräften, dass der Bewohner Luigi Rombi wohl noch im Inneren verweile. Die Wehrleute riefen daraufhin den Rettungsdienst und das Notarztteam des Weißen Kreuzes Schlanders ( STOL hat berichtet) Rombi, seine Ehefrau, sein Sohn und eine Nachbarin, die aufgrund der Rauchentwicklung eine Rauchvergiftung erlitten, wurden vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus von Schlanders überliefert. Für Rombi kam aber jede Hilfe zu spät. Er starb noch Samstagnacht.Am Sonntagvormittag ermittelte die Berufsfeuerwehr von Bozen und die Carabinieri die Brandursache.Luigi Rombi stammt aus Neapel, habe aber schon seit Jahrzehnten in Schlanders gewohnt. Er war ein sehr tierlieber Mensch, erinnerten sich die Nachbarn. Der Keller, in dem der Brand ausgebrochen war, war sein Hobbyraum, in dem er leidenschaftlich gerne Schlagzeug spielte.Dunja Tassiello, Gemeindereferentin und gute Bekannte des Verstorbenen, bestätigte, dass sein Hund und die Musik wichtige Bestandteile seines Lebens gewesen seien. Sie beschreibt Rombi als einen offenen und freundlichen Menschen. „Er war eine gute Person, er war für alle da und immer respektvoll und seriös“, sagte Tassiello.