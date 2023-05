Tourist aus dem Trentino stirbt im Urlaub in Brasilien

Für Marco Nastasi kam jede Hilfe zu spät. - Foto: © ANSA / Facebook Marco Nastasi

Wie die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf lokale Quellen berichtet, wurde der Mann mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, allerdings kam für ihn jede Hilfe zu spät: Die Ärzte konnten nur noch sein Tod feststellen.Bei dem Todesopfer handelt es sich laut lokalen Quellen um Marco Nastasi, der in in Trient geboren wurde und wäre in 2 Tagen seinen 38. Geburtstag gefeiert hätte.Seinen offiziellen Wohnsitz hatte Nastasi in Mezzolombardo. In Medellin (Kolumbien) leitete er eine private Investmentgesellschaft und verbrachte in Barra de Tijuca (Brasilien), 20 Kilometer von Rio de Janeiro entfernt, seinen Urlaub. Er hinterlässt seine Frau und eine 10-jährige Tochter.In diesen Tagen ist das Meer an der Küste Rios sehr rau, mit starken Strömungen, so dass die brasilianische Küstenwache eine Warnung vor bis zu 3 Meter hohen Wellen ausgegeben hatte. Ersten Rekonstruktionen zufolge geriet Nastasi ins Wasser und hatte dann Schwierigkeiten, ans Ufer zurückzukehren.Als die Feuerwehr ihn mittels Hubschrauber aus den Fluten rettete, war Nastasi noch am Leben, erlitt aber Berichten zufolge auf dem Weg ins Krankenhaus einen Herzstillstand.Berichten zufolge unterstützt das Generalkonsulat in Rio de Janeiro die Familie, um die Verfahren für die Überführung der Leiche zu erleichtern.