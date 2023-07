Die Touristin stolperte am Hochfeiler auf einem Grat etwas unterhalb des Gipfels und stürzte rund 200 Meter in die Tiefe.Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch am Unfallort.Im Einsatz standen die Sterzinger Bergrettung, die Finanzwache Sterzing sowie der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites.