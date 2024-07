Tragödie am Matterhorn: 58-Jähriger aus dem Trentino stirbt

Der 58-Jährige wollt das Matterhorn in den Schweizer Alpen besteigen. Er war mit einem Kletterkameraden unterwegs, als er in der Ostwand etwa hundert Meter abstürzte.Vermutlich wurde das Unglück, das sich in einer Höhe von fast 3500 Metern ereignete, durch einen herabfallenden Felsbrocken verursacht, der das Seil durchschnitt.Der Hubschrauber Air Zermatt war vor Ort und hat den Leichnam von Bonmassar geborgen und ins Tal gebracht.Bei dem Opfer handelt es sich laut der Online-Ausgabe der Tageszeitung L'Adige um den 58-jährigen Adriano Bonmassar aus dem Trentino, der in Bergsteigerkreisen bekannt ist und früher die Revò-Hütte leitete.