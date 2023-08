Tragödie im Schwimmbad nahe Rom: 8-Jähriger gerät in Sog von Abfluss

Jede Hilfe kam für den 8-Jährigen zu spät. - Foto: © ANSA / ANGELO CARCONI

Der Unfall ereignete sich am späten Donnerstagabend kurz vor Schließung der Einrichtung. Augenzeugen sahen, wie der Bub in eines von 3 Schwimmbecken stürzte und vom Abflussrohr angesaugt wurde. Sie versuchten den 8-Jährigen aus dem Schwimmbad zu ziehen, riskierten aber selbst im Strudel zu ertrinken, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.Taucher der Feuerwehr, die sofort angerückt waren, schafften es, den Buben zu bergen. Er war aber bereits tot. Die Eltern, die mit dem Kind in den Thermen waren, stehen unter Schock und konnten noch nichts zum Unfallhergang sagen.Die Carabinieri ermitteln nun den genauen Unfallhergang. Sie versuchen zu klären, wieso im Schwimmbad Reinigungsarbeiten durchgeführt wurden, obwohl noch Badegäste vor Ort waren.