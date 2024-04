Tramin: Eine Verletzte nach Unfall

Die Einsatzkräfte betreuten die verletzte Person. - Foto: © FFW tramin

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr in der Nähe der „Moosbar“ in Tramin. Beim Zusammenprall wurde eine einheimische Frau verletzt und anschließend ins Bozner Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt.Die Fahrspur in Richtung Auer wurde gesperrt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Tramin, das Weiße Kreuz Überetsch und die Carabinieri , die den Unfallhergang ermitteln. Die Freiwillige Feuerwehr St. Josef stand in Einsatzbereitschaft.