Trauer im Gadertal: Albert Taibon hat es nicht geschafft

Albert Taibon, der in Mareo/St. Vigil in Enneberg wohnte, war am Freitag, 8. Dezember, an einer Kreuzung in der Nähe eines Supermarktes in Bruneck von einem Fahrzeug erfasst worden. Die genauen Umstände sind nicht bekannt.Der Zustand des Mannes galt gleich als ernst, die Rettungskräfte und Polizeibeamten, die gleich nach der Alarmierung eintrafen, veranlassten den unverzüglichen Transport in die Notaufnahme des Krankenhauses Bruneck. Dort entschieden die Ärzte, dass eine Verlegung in das Krankenhaus von Bozen ratsam sei. Dort kämpften Ärzte und Pfleger über das Wochenende um sein Leben – leider ohne Erfolg. Am Dienstag erlag Taibon seinen Verletzungen.In Mareo/Enneberg war Taibon als Taxifahrer bekannt. „Mit seinem gelben Auto war er jahrelang auf den Straßen der Gegend unterwegs“, erinnert sich die stellvertretende Bürgermeisterin Elisabeth Frenner Suani gegenüber dem „Alto Adige“. Für die Menschen im Dorf und die Touristen war er eine bekannte Erscheinung; bis ins hohe Alter hielt Taibon seine Tätigkeit aufrecht.Albert Taibon hinterlässt 3 Töchter. Die Anteilnahme an ihrem Verlust ist groß in der Gemeinschaft.