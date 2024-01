Trauer um 19-jährigen Simon Innerbichler

Kurz nach 10.30 Uhr war es auf Höhe der Pustertaler Straße zu einem Unfall gekommen. STOL hat berichtet. Das junge Paar aus St. Johann in Ahrntal war mit einem Wagen des Typs Fiat 500 Richtung Brixen unterwegs gewesen, als die 19-jährige Fahrerin aus St. Johann im Ahrntal auf Höhe der Raststätte Ladestatt links abbiegen wollte. Dabei übersah sie jedoch einen entgegenkommenden Wagen des Typs Porsche Macan, der in Richtung Bruneck unterwegs gewesen war.Darin saß eine Urlauberfamilie aus Brescia – bestehend aus Eltern und 2 Kindern. Der Familienvater, der den SUV steuerte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, um den Unfall zu verhindern. Er preschte in die Beifahrerseite des Wagens der Pusterer. Der Beifahrer des Fiat 500, Simon Innerbichler, wurde schwerverletzt im Fahrzeugwrack eingeklemmt.Passanten und Augenzeugen leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Notrufzentrale.Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren von Schabs und Mühlbach befreiten den 19-Jährigen mit hydraulischen Rettungsgeräten und versorgten ihn bis zum Eintreffen des Notarztteams. Nach der Erstversorgung flog die Mannschaft des Rettungshubschraubers Pelikan 2 den Pusterer mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus von Bozen, wo die Ärzte weiter um das Leben des Mannes kämpften. Am Nachmittag starb Simon Innerbichler.Die Fahrerin des Fiat sowie die Insassen des Porsche konnten sich indes selbst aus ihren Fahrzeugen befreien.3 Mitglieder der Urlauberfamilie sowie die Fahrerin wurden mit mittelschwere Verletzungen in das Krankenhaus Brixen eingeliefert.Die Feuerwehr richtete gemeinsam mit den Carabinieri Schabs eine örtliche Umleitung ein, um längere Staus auf der Pustertaler Straße zu vermeiden. Nach rund einer Stunde – gegen 12 Uhr – konnte die Totalsperrung der Straße aufgehoben werden. Die Carabinieri von Schabs ermitteln den Unfallhergang.Im Einsatz standen die Feuerwehr Schabs, die Feuerwehr Mühlbach, der Rettungshubschrauber Pelikan 2, ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes Mühlbach, das Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes Brixen, der Rettungsdienstkoordinator Brixen sowie die Carabinieri von Schabs und Mühlbach, die Verkehrspolizei Bruneck und die Staatspolizei Brixen.