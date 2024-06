Trauer um Ex-Landesrätin Barbara Repetto

1986 wurde sie Direktorin des Landesamts für Europäische Angelegenheiten und Südtiroler Koordinatorin des Europäischen Sozialfonds; ab 1990 leitete sie u.a. die Abteilung Italienische Berufsbildung und Europäischer Sozialfonds und ab 2003 das Ressort Arbeit. Dann folgte der Sprung in die Politik: 2008 wurde Repetto auf der Liste des Partito Democratico in den Landtag gewählt.Landeshauptmann Luis Durnwalder holte sie in die Landesregierung mit den Ressorts Innovation, Informatik, Arbeit, italienische Berufsbildung, Finanzen und Haushalt. Wegen eines Gerichtsurteils, das ihre Nicht-Wählbarkeit feststellte, musste sie 2010 das Amt abgeben. Sie war weiterhin politisch engagiert, 2019 trat sie Italia Viva bei.Barbara Repetto hinterlässt den Ehemann Toni Visentini, der lange Zeit die ANSA-Redaktionen in Bozen und Trient leitete, sowie die 3 Kinder Claudio und Alessandro und Irene.