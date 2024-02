Trauer um Filippo Gabriele (†33): Diese Leben hat er gerettet

Auch in Florenz rettete er ein Leben

Das Wrack des Renault Kangoo

Damals als Angestellter eines Restaurants in Innichen hatte Filippo Gabriele während des Corona-Lockdowns am Abend des 10. März 2021 Essen ausgeliefert. Plötzlich entdeckte er Rauch, der von einem Wohnhaus aufstieg, kurze Zeit später waren auch Flammen zu sehen. Geistesgegenwärtig setzte er den Notruf ab, wollte dann aber nicht abwarten, bis die Feuerwehr eintraf. Deshalb ging der junge Mann daran, die 4 Hausbewohner zu warnen, was ihm aber nicht sofort gelang.Schließlich wurde die Tür geöffnet: Die Eltern der beiden Kinder standen unter Schock, weshalb sich der damals 30-Jährige ins Haus stürzte, die Kinder anzog und nach draußen brachte. Auch die Eltern versuchte er, davon zu überzeugen, ihm zu folgen. Gabriele ist es zu verdanken, dass sich niemand verletzt hatte.Auch Anfang Juni 2023 war er zur richtigen Zeit am richtigen Ort – diesmal mit Luca Righeschi: Ein Mann wollte sich in Florenz von einer Brücke in den Fluss Mugnone stürzen. Es gelang den 2 Helfern aber, den Mann von der Brückenkante zu ziehen. Zurück zum schweren Verkehrsunfall am Freitagmorgen: Obwohl das Weiße Kreuz Lana und Meran samt Notärztin des Sanitätsbetriebs sowie die Freiwilligen Feuerwehren Lana und Gargazon schnell vor Ort waren, konnten sie das Leben von Filippo Gabriele nicht mehr retten.Er wurde mit schwerem Rettungsgerät aus dem Fahrzeugwrack befreit und in die Leichenkapelle nach Niederlana gebracht. Die Carabinieri ermitteln zum Unfallhergang. Warum der 33-Jährige im Land war, ist nicht bekannt. Auch der Straßendienst war im Einsatz.