Trauer um Journalisten Mario Bertoldi

Journalistengewerkschaft trauert um Mario Bertoldi

Seine Karriere begann Mario Bertoldi im Jahr 1982 als Berichterstatter bei Gericht. Diese Tätigkeit übte er über 40 Jahre lang aus und schrieb dabei über den Korruptionsskandal „mani pulite“ in den 90er Jahren, bis letzthin über den Mordfall Benno Neumair.Vor seiner Tätigkeit beim Alto Adige gründete Bertoldi mit seiner Frau Rosanna Nannarone (Rosy) den regionalen Radiosender Radio NBC. Zuvor hatte er auch für das Fernsehgen bei TeleBolzano gewirkt.„Mario Bertoldi“, so erinnert sich der Alto Adige-Chefredakteur Alberto Faustini, „hat durch seine Seiten ein grundlegendes Stück der Geschichte unsere Landes geschrieben. Unsere Zeitung hat ihm viel zu verdanken: Ich denke an die Jahre von Tangentopoli, als Gerichtschronik fast jeden Tag auf der Titelseite stand. Mario verfolgte das Geschehen mit seiner besonderen Beziehung, die er im Laufe der Jahre zu Richtern und Anwälten aufgebaut hatte, sehr akribisch, sehr präzise“.„Wir werden ihn als Menschen vermissen“, schließt Faustini, „wir werden ihn als Freund vermissen, wir werden ihn als Kollegen vermissen, aber vor allem werden wir den Schatz an Erfahrung und Erinnerungen vermissen, den er so lange für uns alle bereitstellen konnte. Denn der Journalismus besteht zu einem großen Teil auch aus Erfahrungen und Erinnerungen, die zu etwas Grundlegendem werden, das es weiterzugeben gilt.“Die Journalistengewerkschaft Trentino-Südtirols bringt ihr Beileid infolge des plötzlichen Todes des Journalisten Mario Bertoldi zum Ausdruck. Anteilnahme wird seiner Frau Rosy Nannarone und den Kollegen des Alto Adige in einer Aussendung vonseiten des regionalen Sekretärs Rocco Cerone, auch im Namen des INPGI, der Casagit und des UNGP entgegengebracht. „Mit Bertoldi, der Mitglied der Journalistengewerkschaft und Mitglied des Redaktionskomitees des Alto Adige war, verlieren wir eine kompetente Stimme der Gerichtsberichtserstattung der Region“, so Cerone.