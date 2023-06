Foto: © ANSA / Compagnia carabinieri di Riva de

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf dem Flugplatz des Avio Club Terme di Comano in der Gemeinde Fiavè im Trentino und wurde durch ein startendes Ultraleichtflugzeug verursacht.Ersten Informationen zufolge hob das Flugzeug nicht ausreichend ab und stieß mit 2 Autos zusammen, danach prallte das Flugzeug auf ein drittes Auto. 2 Personen wurden dabei verletzt.Bei den Verletzten handelt es sich um die beiden Insassen des Flugzeugs. Der 63-jährige Fluglehrer wurde schwerer verletzt und mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Santa Chiara in Trient gebracht, während der 79-jährige Flugschüler praktisch unverletzt blieb und den Transport ins Krankenhaus ablehnte.