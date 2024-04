Trient: Feuer im Krankenhaus

Zu dem Zeitpunkt befanden sich keine Patienten in dem vom Feuer betroffenen Bereich.Es wurden keine Verletzten gemeldet, und es mussten keine Patienten aus dem Krankenhaus evakuiert werden.Die Rauchs√§ule √ľber dem Geb√§ude war von verschiedenen Teilen der Stadt aus deutlich sichtbar.Der Notruf ging um 6 Uhr morgens ein, und die Feuerwehr ‚Äď die mit 17 st√§ndigen Mitarbeitern und der Freiwilligen Feuerwehe aus Pergine Valsugana mit zus√§tzlichem Leiterwagen und Arbeitsb√ľhne anr√ľckte ‚Äď l√∂schte den Brand bis 6.45 Uhr.Auch das Personal der Gesundheitsbeh√∂rde wurde aktiviert. Der Einsatz wurden vom Zivilschutz koordiniert, in Absprache mit dem B√ľro des Landeshauptmannes, dem Gesundheitsamt und der Generaldirektion der Autonomen Provinz sowie dem Sanit√§tsbetrieb.Die Aufr√§umarbeiten dauern noch an. Es gibt keine Auswirkungen auf die medizinischen Betreuungsdienste. W√§hrend des Notfalls √ľbernahmen die Freiwilligen Feuerwehren Povo und Gardolo alle weiteren Eins√§tze in der Stadt.