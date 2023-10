Trient: Tierkopf vor dem Sitz des Tierschutzvereins Lav gefunden

‚ÄěKeine feige Attacke befleckt mit dem Blut eines armen Tieres kann uns davon abhalten, unseren Kampf f√ľr den Tierschutz im Trentino weiterzuf√ľhren‚Äú, so die Vertreter des Vereins Lav in einer Aussendung.‚ÄěEs ist klar, dass unser Einsatz zum Schutz von Wolf und B√§r und anderer Tiere jene in Aufruhr gebracht haben, die aus der Ausbeutung von Tieren einen Nutzen ziehen und sich nicht an die Tierschutzbestimmungen halten wollen. Dieser Vorfall beweist aber, dass wir auf dem richtigen Weg sind: Wer ein Tier t√∂tet und den Kopf des Tieres benutzt, um eine mafi√∂se Botschaft zu hinterlassen, kann nicht auf der richtigen Seite der Geschichte stehen‚Äú, die die Lav.Der Tierschutzverein hat die Ordnungskr√§fte aufgefordert, die Video√ľberwachungskameras zu kontrollieren, um die T√§ter zu identifizieren.