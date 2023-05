„Tutto Gas“ in Lignano: 25 betrunkene Österreicher bestraft

„Die Aufmerksamkeit der eingesetzten Beamten hat Störungen der öffentlichen Ordnung und Schäden verhindert“, teilten die Behörden mit. „Das Pfingstwochenende mit den vielen jungen Österreichern, die nach Lignano gekommen sind, ist geordneter und kontrollierter verlaufen als in der Vergangenheit. Dies bezeugt, dass sich unser Sicherheitsprogramm bewährt hat. Dafür danke ich allen Polizeikräften“, kommentierte Lignanos Bürgermeisterin Laura Giorgi in einer Presseaussendung.„Am Samstag war der Andrang am größten und es gab einige kleinere Zwischenfälle, vor allem im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum, die aber sofort behoben wurden“, erklärte die Bürgermeisterin. Sie betonte, dass die Stadt nach den nächtlichen Partys perfekt aufgeräumt worden sei. „Mein besonderer Dank gilt auch dem Roten Kreuz, das wie immer sein Bestes gegeben hat, um allen gesundheitlichen Anforderungen dieses langen Wochenendes gerecht zu werden“, so Giorgi.Zehntausende Kurzurlauber waren am Pfingstwochenende an der Oberen Adria erwartet worden, unter ihnen laut Medienberichten rund 20.000 Österreicherinnen und Österreicher. Viele von ihnen wollten unter dem Motto „Tutto Gas“ exzessive Partys feiern. Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze waren am langen Wochenende ausgebucht.Die Obere Adria mit den Badeortschaften Grado, Lignano, Jesolo, Caorle und Bibione ist die beliebteste Destination für einen Strandurlaub in Italien. Über 27 Millionen Besucher verbrachten hier im Jahr 2022 einen Urlaub. Österreichische und deutsche Gäste sind die stärkste ausländische Touristengruppe an den Adriastränden von Venetien und Friaul.