Südtirol: 3000 unsichere Produkte aus Geschäften beschlagnahmt

Strafen von 500 bis 25.000 Euro

Die Finanzpolizei hat heute bekannt gegeben, dass sie in einer groß angelegten Operation über 3000 potenziell gefährliche Produkte beschlagnahmt hat, die in der Vorweihnachtszeit im gesamten Provinzgebiet verkauft wurden.Bei diesen Produkten, darunter Weihnachtsschmuck, Modeschmuck, Lichterketten, Spielzeug für Kinder und Weihnachtsmannkostüme, fehlte nicht nur die erforderliche CE-Kennzeichnung, sondern auch wichtige Informationen für die Verbraucher.Die CE-Kennzeichnung ist ein Qualitäts- und Sicherheitszeichen, das von Herstellern auf Produkten angebracht werden muss, um zu bestätigen, dass sie den europäischen Normen für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz entsprechen. Die fehlende CE-Kennzeichnung auf diesen Produkten bedeutet, dass sie nicht den erforderlichen Sicherheitsstandards entsprechen und potenziell gefährlich für die Verbraucher sein könnten.Zusätzlich dazu fehlten auf den Produkten auch grundlegende Informationen, die Verbraucher benötigen, um sich über die Herkunft, die verwendeten Materialien und eventuell schädliche Substanzen in den Produkten zu informieren. Diese Informationen müssen auf den Verpackungen oder Etiketten angegeben werden.Die beschlagnahmte Ware wurde für weitere Untersuchungen und zur Sicherstellung eingezogen, und die Verantwortlichen der betroffenen Geschäfte wurden bei der Handelskammer gemeldet. Diese Geschäfte könnten empfindlichen Geldstrafen von 516 Euro bis zu über 25.000 Euro ausgesetzt sein.